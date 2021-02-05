Кнут, пряник и выкручивание рук: какую политику ждать от Байдена

США продолжат наращивать военный потенциал

Чем внешняя политика Джо Байдена будет отличаться от курса, заданного Дональдом Трампом? Какими способами американский лидер намерен восстанавливать роль Соединенных Штатов в мире? И чего ждать России от новой администрации Белого Дома?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответила советник международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Америка возвращается. И возвращается она со своими традиционными пряниками и кнутами. И также с выкручиванием рук. Да, США, говорит Байден, будут бороться с устремлениями России и КНР в противостоянии Вашингтону. Но еще при Бараке Обаме и Дональде Трампе была объявлена военными конкуренция великих держав. Политика наращивания военного потенциала против России продолжится", - рассказала она.

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