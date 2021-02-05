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Кнут, пряник и выкручивание рук: какую политику ждать от Байдена

08:53
  • пятница
  • 05 февраля 2021

США продолжат наращивать военный потенциал

Чем внешняя политика Джо Байдена будет отличаться от курса, заданного Дональдом Трампом? Какими способами американский лидер намерен восстанавливать роль Соединенных Штатов в мире? И чего ждать России от новой администрации Белого Дома?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответила советник международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Америка возвращается. И возвращается она со своими традиционными пряниками и кнутами. И также с выкручиванием рук. Да, США, говорит Байден, будут бороться с устремлениями России и КНР в противостоянии Вашингтону. Но еще при Бараке Обаме и Дональде Трампе была объявлена военными конкуренция великих держав. Политика наращивания военного потенциала против России продолжится", - рассказала она.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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