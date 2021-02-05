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Москву засыпало снегом

08:21
  • пятница
  • 05 февраля 2021

А через пару дней в город придут лютые морозы

Центральная Россия готовится к новому арктическому вторжению. Скандинавский циклон принесет похолодание, которого в это время года не было последние 10 лет. Пик придется на начало следующей недели - столбики термометров в столичном регионе местами опустятся до минус 30, передает "ТВ Центр".

А этой ночью после мощного снегопада в Москве усиленно работала коммунальная техника - в городе выпала треть месячной нормы осадков. 

В Иркутской области, где сейчас под минус сорок, сотрудники Госавтоинспекции помогли двум дальнобойщикам. Один из них заблудился и застрял в кювете, у другого заглохла машина и он едва не замерз на трассе. Благодаря полицейским водители смогли продолжить свой путь.

Стихия не желает покидать Чукотку. Из-за циклона аэропорт Анадыря уже неделю не принимает и не отправляет значительную часть рейсов. Метель сопровождается ураганным ветром до 30 метров в секунду.

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