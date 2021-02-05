Байден пригрозил России и Китаю

Президент США анонсировал жесткую политику в отношении Москвы и Пекина

Джо Байден намерен заставить мир забыть о президентстве Трампа, пишут в пятницу американские издания после первого выступления нового главы Белого дома на тему внешнеполитического курса страны. "Америка возвращается, дипломатия возвращается", - так Байден начал свою речь перед сотрудниками Госдепартамента.

Главная задача, решения которой хозяин Овального кабинета ждёт от своих дипломатов, это "возродить доверие к США в мире". Отдельно в своей речи президент Соединенных Штатов остановился на первом успехе - согласовании пролонгации Договора о Стратегических наступательных вооружениях между США и Россией. Он отметил, что Вашингтон готов идти на сотрудничество с Москвой, если это соответствует его интересам. Однако тут же заявил о новой - более жёсткой политике по отношению к России.

"В то же самое время, я дал понять президенту Путину, в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут пасовать перед лицом агрессивных действий России - вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан - прошли. Мы не постесняемся заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа. Мы также станем более эффективны в работе с Россией, когда будем в коалиции с нашими основными партнерами", - заявил Байден.

Сразу после этого Джо Байден обрушился и на КНР - в полном соответствии с концепцией Национальной безопасности США, принятой при предыдущей администрации Дональда Трампа, где Россия и Китай открыто названы главными соперниками Соединённых Штатов. Собственно, основным конкурентом Вашингтона Байден прямо назвал Пекин, с которым он также намерен разговаривать с позиции силы.

"Мы ограничим злоупотребления Китая в экономике, будем противостоять его агрессивным действиям и шантажу и будем давать отпор атакам Китая на права человека, на интеллектуальную собственность и на глобальные практики управления. Но мы готовы работать с Пекином, когда это в американских интересах. Мы будем конкурировать с позиции силы", - отметил Байден.

В своей 19-минутной речи Байден призвал мировое сообщество вновь увидеть в США лидера и заявил, что готов опираться на союзников. При этом он не говорил, как собирается строить отношения с Европой, которые изрядно испортил его предшественник. Часть выступления американского лидера была посвящена борьбе с пандемией, увеличении в 10 раз квот на мигрантов, а также защите прав сексуальных меньшинств в других странах. Как сообщили в Белом доме, уже в пятницу Джо Байден намерен подписать ряд указов, направленных на восстановление места Америки в мире.

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