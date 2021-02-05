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В Омске загорелся продуктовый склад (видео)

09:15
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Открытое горение удалось ликвидировать

В Омске уже более пяти часов пожарные ведут борьбу с огнем на продуктовом складе. Пламенем объята около трети всей площади помещения - это более 1,2 тысячи квадратных метров.

Пожару присвоен повышенный уровень сложности. До прибытия расчетов территорию склада самостоятельно покинули 8 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщают в МЧС, сейчас открытое горение ликвидировано. Причины возникновения пожара пока неизвестны.

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