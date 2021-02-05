ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В горах Карачаево-Черкесии нашли пропавших детей

09:24
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Подростки сбились с маршрута

В горах Карачаево-Черкесии найдены двое пропавших подростков в возрасте 10 и 14 лет. Они живы и здоровы. Дети находились на территории курорта "Архыз", передает "ТВ Центр".
Россиянам объяснили, как действовать при пропаже ребенка

В отделение полиции обратился отец одного из них. Он сообщил, что двое мальчиков поднялись на склон, и связь с ними потеряна. Незамедлительно были организованы масштабные поиски, в которых приняли участие более 70 сотрудников МВД, Следственного комитета, МЧС, а также военные и работники частного охранного предприятия.

"Спустя два часа после начала поиска дети были найдены в соседнем поселке, к которому вышли из леса. По их словам, во время спуска на лыжах по сложной трассе они уклонились от основного маршрута. Со склона подростки спустились в лесную местность на несколько километров дальше точки, где их ожидали. Мобильные телефоны разрядились, и лишь благодаря включенному на короткий срок приложению-навигатору один из детей понял, куда нужно двигаться", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Поисковая операция
Поисковая операция
Поисковая операция
Поисковая операция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.