В горах Карачаево-Черкесии нашли пропавших детей

Подростки сбились с маршрута

В горах Карачаево-Черкесии найдены двое пропавших подростков в возрасте 10 и 14 лет. Они живы и здоровы. Дети находились на территории курорта "Архыз", передает "ТВ Центр".

В отделение полиции обратился отец одного из них. Он сообщил, что двое мальчиков поднялись на склон, и связь с ними потеряна. Незамедлительно были организованы масштабные поиски, в которых приняли участие более 70 сотрудников МВД, Следственного комитета, МЧС, а также военные и работники частного охранного предприятия.

"Спустя два часа после начала поиска дети были найдены в соседнем поселке, к которому вышли из леса. По их словам, во время спуска на лыжах по сложной трассе они уклонились от основного маршрута. Со склона подростки спустились в лесную местность на несколько километров дальше точки, где их ожидали. Мобильные телефоны разрядились, и лишь благодаря включенному на короткий срок приложению-навигатору один из детей понял, куда нужно двигаться", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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