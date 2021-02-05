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Переболевшим COVID-19 назвали сроки вакцинации

08:18
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Антитела не сохраняются на всю жизнь

Россиянам, переболевшим коронавирусом в легкой форме в "первую волну" - весной прошлого года – рекомендуют получить прививку от COVID-19. Выработавшиеся во время болезни антитела исчезают через несколько месяцев, напомнил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
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"Антитела к коронавирусу не пожизненные, они уходят через несколько месяцев. Дальше все зависит от того, какой иммунитет изначальный у человека и как у него сформирован Т-клеточный ответ", - сказал Тимаков РИА Новости.

В то же время, глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее объясняла: иммунный ответ остается после каждой встречи с коронавирусом. У пациента сохраняются клетки памяти – и при необходимости они снова начнут выработку антител.

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