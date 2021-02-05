Американские эксперты перечислили преимущества вакцины "Спутник V"

Российский препарат показал хорошие результаты

Американские специалисты назвали главные плюсы российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Одно из главных преимуществ отечественного препарата в том, что ему не требуются сверхнизкие температуры при транспортировке.

"Из того, что я прочитал о вакцине, я понимаю, что ее можно хранить при температуре, которую поддерживает обычный холодильник. Это, разумеется, большое преимущество, поскольку позволяет доставить вакцину в те страны, где гораздо меньше возможностей обеспечить хранение при сверхнизкой температуре. Это означает, что в некоторых странах ее значительно проще применять", - отметил руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета Дэниел Курицкис.

Он отметил, что уровень защиты, которую дает российская вакцина, не уступает вакцинам Pfizer и Moderna и выше, чем у препаратов AstraZeneca и Johnson & Johnson. С такими показателями "Спутник V" может стать одним из тех препаратов, которые положат конец пандемии COVID-19.

Инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур добавил, что российская вакцина выглядит многообещающе. При ее создании был использован иной подход, нежели в вакцине Johnson & Johnson или в вакцине Оксфордского университета, передает ТАСС.

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