Пожару на севере Москвы присвоили повышенный ранг сложности

Пламя охватило около 5 тысяч квадратных метров

Пожар в автосервисе на севере Москвы тушат по повышенному рангу. На место направлены значительные силы пожарных. Движение по Ильменскому проезду перекрыто, сообщают в экстренных службах.

"В Ильменском проезде горит автосервис, возгоранию присвоен повышенный ранг. Площадь пожара устанавливается", - приводит слова источника в экстренных службах агентство ТАСС.

Информацию о пожаре подтвердили в пресс-службе столичного управления МЧС. По данным спасателей, горит одноэтажное здание автосервиса площадью 4 800 квадратных метров. О пострадавших пока не сообщается.

Информация о пострадавших не поступала. Известно, что в здании – 10 газовых баллонов. Пожарных в целях безопасности из здания вывели.

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