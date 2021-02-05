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Стало известно, сколько продержатся морозы в Центральной России

09:08
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Холода начнутся с воскресенья

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в центре Европейской России. Метеоролог предупредил, что холода начнутся с воскресенья и продержатся до конца рабочей недели.

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"Температура будет ниже нормы начиная с воскресенья примерно на семь градусов, в понедельник-вторник - на восемь градусов. Резкого повышения точно не будет. Следующая неделя будет холодной. Аномалии температуры будут заметно отрицательными до конца рабочих дней", - заявил Вильфанд.

Он объяснил, что похолодание вызвано приходом в Европейскую Россию холодных воздушных масс с северо-востока. Из-за этого температура воздуха ночью будет опускаться до минус 20-25 градусов, а днем – до минус 13-18 градусов. При этом давление постепенно будет повышаться.

Вильфанд добавил, что на следующих выходных ожидается облачная погода, местами пройдут снегопады, а затем наступит солнечная погода, передает РИА Новости.

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