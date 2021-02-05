Сергунина: полмиллиона консультаций провели эксперты МБМ за пять лет

Только в прошлом году их было больше 130 тысяч

Почти полмиллиона бесплатных консультаций для малого бизнеса провели в столице с 2016 года. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Только в прошлом году их было больше 133 тысяч.

"Самые распространенные вопросы касаются льгот и действующих в городе мер поддержки, подготовки юридических и налоговых документов, участия в образовательных программах, отраслевых конференциях и бизнес-акселераторах", - сказала Сергунина.

В прошлом году особое значение получила созданная в марте горячая линия для поддержки предпринимателей. В течение всего года эксперты рассказывали им, как получить субсидии, кредиты по льготным ставкам, помогали разобраться с правовыми и налоговыми нюансами.

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