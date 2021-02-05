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Отец Фриске резко отреагировал на новость о будущем ребенке Шепелева

10:26
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Телеведущий растит сына Платона

Пока Дмитрий Шепелев готовится стать отцом во второй раз, его несостоявшийся тесть и отец певицы Жанны Фриске Владимир прокомментировал новость о скором пополнении в семействе ведущего.

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Отношения между Шепелевым и семьей Фриске резко ухудшились после смерти певицы. Родственники умершей артистки обижены на ведущего за то, что он не позволяет им видеться с сыном Жанны Платоном. В этот раз отец Фриске также не смог обойти наболевшую тему стороной.

"Он меня и семью лишил всего в этой жизни! […] Мне тяжело, понимаете? Когда у тебя есть частичка твоего ребенка, а тебе его не дают. Пусть рожает, что хочет делает… Меня вообще не интересует Шепелев, лишь мой внук!" - заявил мужчина.

Что касается Шепелева, то он старается не реагировать на колкости семьи Фриске, а наслаждается впечатлениями от будущего отцовства, передает СтарХит.

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