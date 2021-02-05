Мишустин предупредил ЕАЭС об опасности цифровой зависимости

Надо развивать собственную платформу

Пандемия коронавируса ускорила цифровую трансформацию. В то же время, она обострила стратегические вызовы и угрозы в этой сфере. В результате остро встал вопрос о разработке собственных цифровых платформ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Страны, у которых нет собственных цифровых платформ, рискуют попасть в информационную, политическую, экономическую зависимость от чужих цифровых решений", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии Almaty Digital Forum 2021 в Казахстане.

В связи с эти российский премьер подчеркнул, что Евразийский экономический союз должен помочь странам-участникам ЕАЭС развивать собственную общую цифровую платформу, при этом сохраняя национальный суверенитет. Участники форума согласились, что вопросы кибербезопасности надо решать, принимая во внимание транснациональный характер киберугроз, передает "Интерфакс".

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