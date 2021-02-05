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Ледяная глыба рухнула на автомобиль с водителем в Новосибирске

11:47
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Обошлось без пострадавших

Мощный атлантический циклон надвигается на европейскую часть России. Центральные регионы уже в пятницу накроет волна аномальных холодов. А пока и в Москве, и в Сибири устраняют последствия мощных снегопадов.

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Опять метель и гололед – синоптики предупреждают об арктическом вторжении. Это значит, что новая волна похолодания накроет центральную Россию. Но пока коммунальные службы работают днём и ночью, в Москве с вечера выпала треть месячной нормы осадков.

В Кемеровской области на дорогах снежные заносы и плохая видимость. Этот мужчина чудом выжил. Дальнобойщик ехал из Иркутска в Башкирию. Вез почти 20 тонн груза. Время поджимало, останавливаться на ночевку не решился. "В 4 утра заблудился по навигатору, оказался не там, где надо. И в итоге было очень сильно холодно, до 40 градусов, я застрял", - рассказал он.

Мужчине повезло, мимо проезжала патрульная машина. Инспекторы с помощью лопат и песка вызволили водителя. Но, как оказалось, опасно не только на дорогах. В Новосибирске ледяная глыба рухнула на стоящий у жилого дома автомобиль. Водитель успел выбежать из машины.

Такую погоду лучше переждать дома, советуют синоптики. Но на севере любителей подледной рыбалки не останавливает ни пурга, ни сильный мороз. Во Владимирской области тоже начался сезон подлёдной ловли. Вслед за рыбаками на водоёмы отправились инспекторы, чтобы напомнить людям о правилах безопасности. А вот в Оренбурге и Саратове рыбалку можно устраивать прямо на проезжей части. Там прошел сильный ледяной дождь. А утренний мороз превратил дороги в каток. Десятки пострадавших уже обратились в городские травмпункты.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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