В регионах снимают коронавирусные ограничения

Борьба с инфекцией продолжается

Власти Подмосковья до конца недели планируют снять оставшиеся ограничения. Рестораны в регионе уже работают, откроются и ночные заведения. Об ослаблении основных действующих мер в Москве накануне говорил и мэр Сергей Собянин. Ожидается, что отказаться от них можно будет к маю.

Между тем, центр "Вектор" завершил пострегистрационные исследования вакцины "ЭпиВакКорона" на людях старше 60 лет. Нежелательных реакций у добровольцев нет.

А в столичных пансионатах для ветеранов труда и домах-интернатах уже закончили прививать постояльцев. Среди желающих обезопасить себя от тяжёлого течения болезни оказалось 10 пенсионеров старше 100 лет.

Иммунизацию проходят и пожилые жители Чувашии. Для этой возрастной группы инфекция особенно опасна. В больницах по всей стране продолжается борьба с инфекцией, передает "ТВ Центр". В Хабаровске волонтёры передают горячее питание медикам, работающим в "красной зоне".

А в Калмыкии фермеры отправили часть своего дохода в клиники, чтобы врачи смогли приобрести дополнительное оборудование для лечения пациентов и средства индивидуальной защиты.

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