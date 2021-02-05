ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрон выразил интерес к российской вакцине "Спутник V"

11:48
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Ее эффективность высоко оценило авторитетное издание Lancet

Интерес к вакцине "Спутник V" проявляет всё большее число стран. Возможность закупки российского препарата не исключил французский президент Макрон. Тем временем число инфицированных коронавирусом в мире приближается к отметке в 105 миллионов человек. Япония ввела полный запрет на въезд в страну иностранцев. В Дубае закрывают бары и пабы. А в Дании собираются вводить цифровые "коронапаспорта".
Назван срок действия вакцины "ЭпиВакКорона"

Несмотря на противоэпидемические ограничения, во Франции не прекращаются демонстрации. Накануне по всей стране митинговали работники социальной сферы. Пандемия существенно ухудшила их положение. К протестующим примкнули и врачи, которые ведут борьбу с коронавирусом в крайне сложных условиях.

"Мы говорим о плохих условиях труда в течение месяцев и даже лет. Но нас никто не слышит. И теперь, когда началась пандемия, они снова остаются глухи. Они все время говорят нам: мы справимся с этим. Но мы по-прежнему вынуждены, по сути, бросить часть больных, чтобы заботиться только о больных Covid. А мы не хотим выбирать между пациентами", - говорит медсестра больницы Сент-Антуан в Париже Аиша Хаккун.

Ежедневно во Франции регистрируют в среднем 20 тысяч новых случаев коронавируса, умирают несколько сотен человек. Правительство в растерянности. Премьер-министр заявил, что на новый локдаун власти пойдут только в крайнем случае. Положение должна спасти массовая вакцинация. Но в ЕС сейчас война за вакцины. Забыв о евросолидарности, страны стремятся заполучить максимальные партии препарата. Накануне президента Франции прямо спросили: может быть, отбросив политические амбиции, обратить внимание на других производителей, в том числе российских.

"У меня нет абсолютно никакой информации о китайской вакцине. Но благодаря изданию "Ланцет" (Lancet) у нас теперь больше информации о том, что касается российской вакцины "Спутник V" и готовности России зарегистрировать ее в Европе", - заявил Эммануэль Макрон.

Еще во вторник авторитетный журнал "Ланцет" опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность. И пока Европа пребывает в раздумьях, нашу вакцину зарегистрировали уже почти в двух десятках стран. Накануне партии отечественного препарата прибыли в Палестину и Иран.

На следующей неделе иранская делегация прилетит в Москву, чтобы обсудить совместное производство вакцины. Ее качество оценили также эксперты сразу трех ведущих университетов США. По мнению специалистов, одно из главных преимуществ "Спутника V" - его не нужно хранить и перевозить при сверхнизких температурах. Чего не скажешь о вакцине "Пфайзер". Из-за этой особенности возможности вакцинироваться могут лишиться несколько сотен человек в штате Флорида. Накануне неизвестный угнал машину врача, в которой находились десятки ампул препарата. И по версии полиции, угонщику был нужен именно автомобиль, а не вакцина.

В преддверии олимпиады в Токио во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что спортсмены могут применять вакцины от Covid-19, не опасаясь нарушения антидопинговых правил. Зато участникам Игр придется соблюдать правила МОК, который предписал атлетам отчитываться о самочувствии и запретил им находиться на трибунах. Зрителям же сидеть там придётся молча - поддержать свою команду они смогут только аплодисментами.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Ситуация с коронавирусом во Франции
Ситуация с коронавирусом во Франции
Вакцинация
Вакцинация
Производство лекарств
Производство лекарств
Вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
Производство лекарств
Производство лекарств
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.