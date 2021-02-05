Макрон выразил интерес к российской вакцине "Спутник V"

Ее эффективность высоко оценило авторитетное издание Lancet

Интерес к вакцине "Спутник V" проявляет всё большее число стран. Возможность закупки российского препарата не исключил французский президент Макрон. Тем временем число инфицированных коронавирусом в мире приближается к отметке в 105 миллионов человек. Япония ввела полный запрет на въезд в страну иностранцев. В Дубае закрывают бары и пабы. А в Дании собираются вводить цифровые "коронапаспорта".

Несмотря на противоэпидемические ограничения, во Франции не прекращаются демонстрации. Накануне по всей стране митинговали работники социальной сферы. Пандемия существенно ухудшила их положение. К протестующим примкнули и врачи, которые ведут борьбу с коронавирусом в крайне сложных условиях.

"Мы говорим о плохих условиях труда в течение месяцев и даже лет. Но нас никто не слышит. И теперь, когда началась пандемия, они снова остаются глухи. Они все время говорят нам: мы справимся с этим. Но мы по-прежнему вынуждены, по сути, бросить часть больных, чтобы заботиться только о больных Covid. А мы не хотим выбирать между пациентами", - говорит медсестра больницы Сент-Антуан в Париже Аиша Хаккун.

Ежедневно во Франции регистрируют в среднем 20 тысяч новых случаев коронавируса, умирают несколько сотен человек. Правительство в растерянности. Премьер-министр заявил, что на новый локдаун власти пойдут только в крайнем случае. Положение должна спасти массовая вакцинация. Но в ЕС сейчас война за вакцины. Забыв о евросолидарности, страны стремятся заполучить максимальные партии препарата. Накануне президента Франции прямо спросили: может быть, отбросив политические амбиции, обратить внимание на других производителей, в том числе российских.

"У меня нет абсолютно никакой информации о китайской вакцине. Но благодаря изданию "Ланцет" (Lancet) у нас теперь больше информации о том, что касается российской вакцины "Спутник V" и готовности России зарегистрировать ее в Европе", - заявил Эммануэль Макрон.

Еще во вторник авторитетный журнал "Ланцет" опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность. И пока Европа пребывает в раздумьях, нашу вакцину зарегистрировали уже почти в двух десятках стран. Накануне партии отечественного препарата прибыли в Палестину и Иран.

На следующей неделе иранская делегация прилетит в Москву, чтобы обсудить совместное производство вакцины. Ее качество оценили также эксперты сразу трех ведущих университетов США. По мнению специалистов, одно из главных преимуществ "Спутника V" - его не нужно хранить и перевозить при сверхнизких температурах. Чего не скажешь о вакцине "Пфайзер". Из-за этой особенности возможности вакцинироваться могут лишиться несколько сотен человек в штате Флорида. Накануне неизвестный угнал машину врача, в которой находились десятки ампул препарата. И по версии полиции, угонщику был нужен именно автомобиль, а не вакцина.

В преддверии олимпиады в Токио во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что спортсмены могут применять вакцины от Covid-19, не опасаясь нарушения антидопинговых правил. Зато участникам Игр придется соблюдать правила МОК, который предписал атлетам отчитываться о самочувствии и запретил им находиться на трибунах. Зрителям же сидеть там придётся молча - поддержать свою команду они смогут только аплодисментами.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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