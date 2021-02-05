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Мишустин призвал страны ЕАЭС использовать приложение для путешествий в пандемию

11:49
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Премьер обсудил совместную реализацию инновационных проектов

В пятницу в столице Казахстана проходит первое в году заседание Евразийского межправительственного совета. Россию представляет премьер-министр Михаил Мишустин.

Участники встречи обсуждают функционирование рынка внутри ЕАЭС, таможенное регулирование и совместную реализацию инновационных проектов. Эти же темы поднимались и ранее - на пленарной сессии, посвященной обсуждению цифровой повестки. Михаил Мишустин отметил - отсутствие совместных платформ несет угрозу суверенитетам стран ЕАЭС. А своевременные решения в свою очередь позволят устранить барьеры, мешающие формированию единого рынка товаров, услуг и рабочей силы. Одним из таких стало новое приложение для заграничных поездок в условиях пандемии, передает "ТВ Центр".

"Путешествие без COVID-19" с 1 февраля могут использовать все граждане России, Армении, Белоруссии, и для граждан Союза для въезда в Россию с территории Армении и Белоруссии тоже открыта. Все что нужно - это загрузить мобильное приложение, выбрать лабораторию, где можно пройти ПЦР-тест", - отметил Мишустин.

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