"Америка вернулась": Байден озвучил внешнеполитические планы

Джо Байден призвал мировое сообщество снова признать в Соединённых Штатах лидера

Курс на конфронтацию с Москвой и Пекином станет главным во внешней политике Вашингтона. Такой вывод можно сделать из первой программной речи нового президента США, посвящённой международным отношениям.

Выбирая Госдепартамент в качестве первого адреса для своего программного выступления, Джо Байден, конечно, хотел снова подчеркнуть, что теперь в Вашингтоне все по-новому. Если при Трампе, первый раз приехавшем в ведомство год спустя после инаугурации и последовательно сокращавшем бюджеты на "продвижение демократии в мире", кадровые дипломаты Госдепа четыре года были фактически не у дел, то его сменщик спешит обнадежить: теперь США снова есть дело до всего, что происходит в мире.

"Америка вернулась. Дипломатия вернулась на центральное место нашей внешней политики. Как я уже говорил в моей инаугурационной речи, мы восстановим наши альянсы и снова вернемся к взаимодействию с миром. Не для того, чтобы решать вызовы вчерашнего дня, но сегодняшнего и завтрашнего", - заявил Байден.

Правда, это "завтра" во внешнеполитической доктрине Джо Байдена все же сильно напоминает вчера или даже позавчера. Первым делом Байден говорит о России. Все те же обвинения, ни одно из которых так и не было доказано.

"Я дал понять президенту Путину в манере, очень отличной от моего предшественника, что дни, когда Соединенные Штаты отступали перед лицом агрессивных действий России, вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, прошли. Мы без колебаний заставим Россию отвечать за все сполна и будем защищать наши жизненно важные интересы и наш народ", - заявил Байден.

Упомянул Джо Байден и Алексея Навального. Накануне в разговоре с Сергеем Лавровым тему уже поднимал новый госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава российского МИД призвал уважать решение суда. И отметил: Москва готова к нормализации отношений с Вашингтоном. Но тут, конечно, нужна встречная инициатива. Как, например, было в случае с продлением договора по СНВ.

Впрочем, пока конкретных предложений у Байдена немного. Он заявляет о прекращении поддержки военных операций в Йемене. И увеличении квоты на беженцев. С 15 тысяч человек в год при Трампе - до 125.

За скобками своей 19-минутной речи президент США оставляет ситуацию в Сирии и Афганистане, палестино-израильский конфликт, отношения с Ираном и Северной Кореей. Зато сразу обозначает: Вашингтон намерен продолжать сдерживать Китай, который, к неудовольствию США, стремится к мировому лидерству.

"Мы напрямую сталкиваемся с вызовами для нашей безопасности, процветания и демократических ценностей со стороны наиболее серьезного противника - Китая. Мы будем противодействовать нарушению Китаем правил в сфере экономики, намерены противостоять его агрессивным действиям, дать отпор атакам на права человека и интеллектуальную собственность", - отметил Байден.

Говорит Байден и о необходимости восстановить моральный авторитет США для европейских союзников. И, видимо, чтобы дело шло легче, тут же заявляет о приостановке вывода значительной части американского военного контингента из Германии. Инициированном Трапом летом прошлого года. Ведь США, по словам Байдена, должны выступать на мировой арене "с позиции силы". А нравится это миру или нет, новую администрацию, как и предыдущие, очевидно, мало волнует.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"