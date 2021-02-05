Заблокированные на Украине каналы обратились в международные организации

Письма также направлены в правозащитные фонды

Скандал с закрытием оппозиционных телеканалов на Украине выходит на мировой уровень. СМИ, лишённые лицензии на вещание и подпавшие под санкции решением президента Зеленского, обратились за помощью к международным организациям, передает "ТВ Центр".

Письма направлены в Европейский совет, ОБСЕ, Комитет по защите журналистов, в Международную федерацию журналистов, в посольства ряда государств и в правозащитные фонды.

Обеспокоенность ситуацией уже выразили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека. Пострадавшие от президентского указа каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne намерены обжаловать его и в Верховном суде Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"