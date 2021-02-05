В Москве началось заседание по делу Навального о клевете на ветерана

Слова блогера задели честь и достоинство ветерана

Бабушкинский суд Москвы в эти минуты рассматривает уголовное дело Алексея Навального. Блогер обвиняется в клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Перед зданием суда - много журналистов. Заинтересованность процессом вновь продемонстрировали сотрудники посольств, передает "ТВ Центр".

Как утверждает гособвинение, летом прошлого года Навальный разместил в своих аккаунтах ролик, где ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку поправок в Конституцию. В комментарии к видео блогер оскорбил фронтовика. Следствие установило, что высказывания Навального были заведомо ложными, порочащими честь и достоинство героя войны. Вины блогер не признал.

Подобные вещи происходят всё чаще, и уже очевидно, что это не случайность, а последовательная компания по дискредитации и глумлению над исторической памятью. В том же 2020 году несколько сторонников Навального выложили на сайт "Бессмертного полка" фотографии Гитлера, Мюллера, предателя Власова. По этим фактам возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма. Все фигуранты раскаялись в содеянном и попросили прощения. Некоторым уже вынесли приговор - 200 часов обязательных работ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"