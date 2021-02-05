Весна среди зимы: Ботанический сад в Крыму встречает гостей жасмином и орхидеями

Февраль на Южном берегу Крыма необычайно красив

Великолепие цветов и буйство весенних красок в разгар зимы. Никитский ботанический сад на юге Крыма встречает посетителей распустившимися подснежниками, жасмином и орхидеями. Свежий воздух, утопающие в зелени живописные пейзажи и, конечно же, хорошее настроение гарантированы.

Весна среди зимы! Словно в пьесе Самуила Маршака "12 месяцев" – февраль и март, как по волшебству, уступили апрелю и вот она – целая поляна цветущих подснежников. Правда, на черноморском побережье говорят, что настоящая русская сказка начинается именно в Крыму.

Белоснежные поляны можно встретить в самых неожиданных местах Ботанического сада. В тени вековых деревьев и на крутых склонах. Вот только собрать полную корзину подснежников не получится.

Впрочем, в Ботаническом саду сказка не только русская, но и азиатская. Белоснежный тренд сменяется желтыми красками. Грациозный каскад распустившихся жасминовых кустов опутывает тропинки сада.

Наслаждаются даже животные. Кошки перестали реагировать на дичь. Птицы без страха дефилируют перед хищником. Царь среди цветов и король запахов жасмин расслабляет и наполняет воздух легкостью и свежестью.

Медовый аромат и мимолетная красота – всего-то дней 10. Это уже про китайскую сливу. Розовые бутоны раскрываются раньше знаменитой сакуры и на востоке считаются символом наступления нового года.

"Его еще в народе называют японский абрикос (Муме). Хотя оно по происхождению из Китая. Также растет и в Корее. Оно очень декоративно и цветет именно в зимний период. Очень нас радует и является как бы предвестником весны", - рассказала младший научный сотрудник Никитского Ботанического сада Алла Харченко.

Для кого Новый год, а для кого и самый разгар лета. Это уже про суккуленты и кактусы южного полушария. Здесь, пусть и миниатюрное, но все же буйство красок. Желтые цветы в колючках – молочай из Мозамбика. Пчелы во всю трудятся на розовых шапочках мадагаскарских крассул. А вот фиолетовые бутоны на различных видах мексиканской маммиллярии под надежной защитой иголок.

Февраль на Южном берегу Крыма – словно цветочная перекличка. Вот уже и орхидея распустилась. На очереди сакура и тюльпаны. А там и до лаванды рукой подать.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"