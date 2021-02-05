"Со мной случилось несчастье": жена Лещенко призналась, почему не родила ему детей

Пара отказалась и от усыновления ребенка

Лев Лещенко и его жена Ирина Багудина прожили вместе более сорока лет, однако родителями им стать так и не удалось. Супруга артиста не раз заявляла, что жалеет об отсутствии детей. Она рассказала, почему так и не стала мамой.

Оказалось, что у супруги Льва Лещенко есть серьезные проблемы со здоровьем, которые не дали ей познать радость материнства.

"Со мной случилось это несчастье, которое потом еще раз случилось. И это определило мою самую большую проблему, беду. Я все время находилась в какой-то надежде, в достижении чего-то очень долго, лет, наверное, 10-12 посвятила этому... Эта печаль находится глубоко", - призналась Багудина.

Она отметила, что в одно время они с супругом даже размышляли насчет усыновления, но так и не решились на это. Лещенко объяснил, что у них были знакомые, которые усыновляли детей, а потом возвращали их обратно, и он сам не хотел бы поступать так же, передает RTVI.

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