Названа причина пожара на продуктовом складе в Омске

На месте ЧП еще работают спасатели

Спасатели продолжают работу на месте ЧП в Омске. В областном МЧС назвали предварительную причину крупного пожара на продуктовом складе – это аварийный режим работы электрооборудования.

"Предварительной причиной пожара на складе в Омске стал аварийный режим работы электрооборудования, в данном случае - возгорание изоляции проводки. После этого огонь распространился наверх, на крышу. Но подчеркнем, что причина пожара пока предварительная", - сообщили в пресс-службе МЧС по Омской области.

Сообщение о пожаре на продуктовом складе общей площадью 4000 квадратных метров, расположенном на улице 2-я Казахстанская, поступило в 4.43 по местному времени. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Примерно три часа спустя пожарные сообщили о ликвидации открытого горения на площади 1200 квадратных метров.

Восемь человек – рабочие склада – эвакуировались до приезда пожарных. Пострадавших нет, передает РИА Новости.

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