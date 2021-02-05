Собянин рассказал о работе детских технопарков в пандемию

Ни один не закрылся

Система профессиональной навигации для школьников и студентов продолжает развиваться, несмотря на пандемию. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в 2020 году в городе был открыт еще один технопарк и ни один не был закрыт.

"Одной из заметных тенденций последних лет стало бурное развитие системы профессиональной навигации для школьников и студентов. Детские технопарки, бизнес-уикенды и добровольные экзамены пользовались огромной популярностью у молодежи. Пандемия коронавируса, конечно, смешала многие планы. Но стремление молодых людей к поиску своего пути в профессиональной жизни не только не уменьшилось, но даже возросло", - написал Собянин в своем блоге.

Он рассказал, что к концу 2019 года в Москве работали 17 детских технопарков. В прошлом году был открыт еще один. Из-за пандемии коронавируса программы шли в онлайн-формате, а их участниками стали около 40 тысяч ребят. Летом и осенью, когда коронавирусные ограничения были ослаблены, многие технопарки возобновили очные занятия.

Кроме того, в ноябре был открыт объединенный портал детских технопарков technopark-kids.ru с максимумом информации об актуальных программах и мероприятиях.

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