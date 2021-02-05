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Гастроэнтеролог рассказал о плюсах и минусах грецких орехов

10:45
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Врач объяснил, с чем их стоит сочетать

Грецкие орехи благотворно влияют на состояние мозга и сосудов, но чрезмерно увлекаться ими не стоит, рассказал гастроэнтеролог Алексей Буеверов.

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"В грецких орехах много полиненасыщенных жирных кислот, которые обладают рядом позитивных пояснил на сосуды, препятствуют развитию атеросклероза, влияют на работу головного мозга. Кроме того, там много витаминов и микроэлементов", - предупредил специалист.

Он объяснил, что в грецких орехах содержится большое количество калорий, а потому их чрезмерное употребление грозит набором лишних килограмм. По словам врача, лучше не дополнять ими какие-либо блюда, а заменять орехами одно из блюд, к примеру, десерт, передает АГН "Москва".

"Грецкие орехи содержат йод, а еще марганец, кальций и так далее. Йод необходим для функционирования щитовидной железы", - добавил Буеверов.

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