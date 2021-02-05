Гастроэнтеролог рассказал о плюсах и минусах грецких орехов

Врач объяснил, с чем их стоит сочетать

Грецкие орехи благотворно влияют на состояние мозга и сосудов, но чрезмерно увлекаться ими не стоит, рассказал гастроэнтеролог Алексей Буеверов.

"В грецких орехах много полиненасыщенных жирных кислот, которые обладают рядом позитивных пояснил на сосуды, препятствуют развитию атеросклероза, влияют на работу головного мозга. Кроме того, там много витаминов и микроэлементов", - предупредил специалист.

Он объяснил, что в грецких орехах содержится большое количество калорий, а потому их чрезмерное употребление грозит набором лишних килограмм. По словам врача, лучше не дополнять ими какие-либо блюда, а заменять орехами одно из блюд, к примеру, десерт, передает АГН "Москва".

"Грецкие орехи содержат йод, а еще марганец, кальций и так далее. Йод необходим для функционирования щитовидной железы", - добавил Буеверов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"