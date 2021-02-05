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Вакцинация от коронавируса завершилась в столичных домах престарелых

10:16
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Пациенты привиты двумя компонентами препарата

Жители столичных домов престарелых привиты двумя компонентами препарата от коронавируса. Вакцинация в московских социальных организациях завершена, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"В Москве работает 11 городских пансионатов для ветеранов труда и 20 домов-интернатов. Для них вместе с городскими поликлиниками мы организовали выездную вакцинацию", - сообщила Ракова.

Заммэра отметила, что всего привито более 9 тысяч проживающих. Это 93% от всех жителей соцучреждений – из числа тех, у кого нет противопоказаний к вакцинации. Как рассказала Ракова, самому старшему ветерану, получившему прививку, недавно исполнилось 104 года.  Прошли вакцинацию также 9 пенсионеров старше 100 лет и более 300 человек в возрасте 90 лет.  Все они чувствуют себя хорошо.

Как напоминает Агентство городских новостей "Москва", по статистике люди старшего возраста переносят вакцину легче. Лишь у 1,9% из 9 тысяч привитых отмечены незначительные побочные эффекты. Чаще всего это незначительное повышение температуры.

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