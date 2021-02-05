Орнитолог рассказала, чем правильно подкармливать птиц в холода

Главное - не навредить

Грядущие холода станут тяжелым испытанием для птиц, которым в зимний период сложнее находить пропитание. Ветеринар-орнитолог Наталья Анисимова рассказала, чем лучше подкармливать птиц зимой.

"Так как сейчас холодно, лесным мелким птичкам, которых можно подкармливать через кормушки, надо давать в основном зерно. Может быть, сейчас в зимний период должны преобладать больше семечки, потому что это более жирная еда. Такие птицы, как, например, синички, которые весной питаются насекомыми, им можно дополнительно давать сало", - объяснила Анисимова.

Она отметила, что если и кормить птиц салом, то нужно следить за тем, чтобы оно было без чеснока, соли и других приправ, передает АГН "Москва".

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