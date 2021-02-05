Десятки самолетов-разведчиков засекли военные у границ России

В некоторых случаях на перехват поднимались истребители

Воздушная разведка стран НАТО активизировалась у российских границ. За последнюю неделю военные засекли 33 самолета-разведчика и 8 разведывательных дронов. В последний раз такая активность наблюдалась в сентябре прошлого года.

Российские радиолокационные станции сопровождали все летательные аппараты, приближавшиеся к границам. В некоторых случаях на перехват целей поднимались истребители, чтобы не допустить нарушения рубежей, пишет "Красная звезда".

В частности, издание напоминает об инциденте 30 января. Тогда к российской границе над Баренцевым морем приближался норвежский самолет-разведчик. На перехват был поднят российский истребитель МиГ-31.

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