Россияне назвали свои любимые хобби

Свободное время многие предпочитают проводить с пользой для тела и души

Работающие россияне рассказали о своих увлечениях, которыми предпочитают заниматься в свободное время. Самым популярным хобби оказался спорт, показал опрос сервиса SuperJob.

Оказалось, что уделять время физическому развитию предпочитают 51% опрошенных пиар-менеджеров, 32% директоров и 25% проектировщиков.

Также люди часто выбирают хобби, схожее с их профессией, например, треть дизайнеров предпочитает рисование, водители в свободное время чинят машины, а каждый четвертый пиар-менеджер на досуге любит заниматься фотографией.

Что касается офисных работников, то среди них популярен хендмейд. Экономисты, сметчики и менеджеры по продажам часто увлечены вязанием, шитьем, выжиганием по дереву или изготовлением мыла.

Такое с виду популярное увлечение, как музыка, больше всего в чести среди программистов и сметчиков (по 16%), дизайнеров (15%) и технологов (10%).

В опросе приняли участие 3400 представителей 17 профессиональных групп, передает RT.

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