Коронавирус в России выявили еще у 16688 человек

Выздоровели 23582 человека

В России за минувшие сутки выявили еще 16688 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3934606.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2032. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 1463 человека, в Подмосковье - 946.

Выздоровели за сутки 23582 человека. Скончались 527 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса умерли 75732 человека. Общее число выздоровевших достигло 3413495.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 103,6 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 625196 человек.

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