Иностранные дипломаты вновь приехали на суд по делу Навального

Общаться с прессой они не стали

В Бабушкинском суде Москвы сегодня рассматривается дело Алексея Навального о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Интерес к процессу вновь проявили западные дипломаты.

Вблизи здания суда были замечены автомобили диппредставительств Великобритании и Франции, а также Польши. Видео с места публикует ТВЦ.RU. От общения с журналистами сотрудники посольств отказались.

Ранее западные дипломаты посетили заседание суда, на котором рассматривался вопрос о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Тогда в Мосгорсуд съехались представители около 20 посольств иностранных государств в России.

Дело о клевете возбуждено из-за негативных комментариев Навального к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституцию. Если вина блогера будет признана, ему могут назначить штраф или обязательные работы. Свою вину блогер не признает.

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