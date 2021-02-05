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Следователи выясняют причину массового отравления школьников в Дагестане

11:18
  • пятница
  • 05 февраля 2021

К врачам обратились уже 30 детей

Сотрудники следственного управления СК по Дагестану выясняют причину массового отравления детей в одной из школ. К врачам уже обратились три десятка школьников.
Три десятка детей госпитализированы с отравлением в Томской области

"4 февраля 2021 года в Хунзахскую центральную районную больницу обратились семь учеников Аранинской средней общеобразовательной школы в возрасте от 7 до 14 лет с болями в области живота, диареей и повышением температуры тела... Кроме этого, с 1 по 4 февраля 2021 года в больницу с аналогичными симптомами обратились еще 23 ученика указанной школы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас в образовательном учреждении работают специалисты Роспотребнадзора. Для экспертизы изъяты образцы воды и пищи из школьной столовой, передает ТАСС.

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