Следователи выясняют причину массового отравления школьников в Дагестане

К врачам обратились уже 30 детей

Сотрудники следственного управления СК по Дагестану выясняют причину массового отравления детей в одной из школ. К врачам уже обратились три десятка школьников.

"4 февраля 2021 года в Хунзахскую центральную районную больницу обратились семь учеников Аранинской средней общеобразовательной школы в возрасте от 7 до 14 лет с болями в области живота, диареей и повышением температуры тела... Кроме этого, с 1 по 4 февраля 2021 года в больницу с аналогичными симптомами обратились еще 23 ученика указанной школы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас в образовательном учреждении работают специалисты Роспотребнадзора. Для экспертизы изъяты образцы воды и пищи из школьной столовой, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"