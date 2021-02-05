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Болезни десен в девять раз повышают риск смерти от COVID-19

11:58
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Риск получить тяжелые осложнения зависит от множества факторов

Международная группа ученых проанализировала данные 568 заболевших коронавирусной инфекцией и выявила, что пациенты с заболеванием десен в 3,5 раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии, в 4,5 раза чаще нуждаются в аппарате ИВЛ и в девять раз чаще умирают от COVID-19.

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При этом исследователи учитывали не только стоматологические проблемы, но также пол, возраст, вес и вредные привычки пациентов. Заболевания десен оказались у 45% больных коронавирусом.

Ученые объяснили полученные результаты тем, что при заболевании десен маркеры крови, указывающие на воспалительные процессы в организме, были значительно выше. Предполагается, что именно воспалительная реакция может объяснить повышенную частоту осложнений у этой группы людей, передает MedicalXpress.

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