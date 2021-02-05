ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России могут ввести новый вид кредитов для оплаты адвоката

12:22
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Предложение рассматривается в Совфеде

В России может появиться новый вид кредитов – банки начнут выдавать деньги для оплаты судебных расходов. Соответствующий законопроект рассматривается в Совфеде.

Сенатор Инна Святенко: Развитие мер поддержки граждан заложено в бюджете страны
Нуждающимся россиянам предложили выделять деньги на еду

Предполагается, что подобные ссуды будут выдаваться тем россиянам, которые не способны самостоятельно оплатить услуги адвоката. При этом если истец выиграет дело, он будет обязан выплатить кредитору оговоренное вознаграждение.

"Такое партнерство многими экспертами оценивается положительно, поскольку способствует как росту качества рассмотрения судебных споров, так и повышению качества юридических услуг", - прокомментировал идею член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.

Председатель комитета Андрей Клишас поручил досконально проработать вопрос судебного финансирования, передает "Российская газета".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Кредит
Кредит
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.