В России могут ввести новый вид кредитов для оплаты адвоката

Предложение рассматривается в Совфеде

В России может появиться новый вид кредитов – банки начнут выдавать деньги для оплаты судебных расходов. Соответствующий законопроект рассматривается в Совфеде.

Предполагается, что подобные ссуды будут выдаваться тем россиянам, которые не способны самостоятельно оплатить услуги адвоката. При этом если истец выиграет дело, он будет обязан выплатить кредитору оговоренное вознаграждение.

"Такое партнерство многими экспертами оценивается положительно, поскольку способствует как росту качества рассмотрения судебных споров, так и повышению качества юридических услуг", - прокомментировал идею член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.

Председатель комитета Андрей Клишас поручил досконально проработать вопрос судебного финансирования, передает "Российская газета".

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