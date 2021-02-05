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Зеленского застали нарушающим карантин на веселой вечеринке

12:08
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Украинский президент отпраздновал день рождения

Владимир Зеленский с размахом отпраздновал день своего рождения. Вопреки введенным им же карантинным ограничениям, президент Украины организовал многолюдную вечеринку. Свое 43-летие украинский лидер отметил в киевской квартире совладельца студии "Квартал-95" и бизнес-партнера Игоря Коломойского Тимура Миндича.

Как выяснили авторы опубликованного в YouTube сюжета проекта "Схемы", на праздник собрались более трех десятков гостей – при этом масок никто из них не носил и социальной дистанции не соблюдал. Среди приглашенных были замечены глава президентского офиса Дмитрий Ермак и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Согласно постановлению правительства Незалежной, на Украине до 28 февраля запрещено проведение любых массовых мероприятий с участием более 20 посетителей. Команду Зеленского обвинили в нарушении собственных же правил – и это в то время, когда украинцы вынуждены порой отказываться от важных дел из-за карантина.

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