Депутат МГД Щитов: Новые перехватывающие парковки — путь к современным сценариям мобильности

В Москве сейчас больше 50 таких парковок

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов считает, что новые перехватывающие парковки — путь к современным сценариям мобильности. По его словам, сейчас в Москве работают 52 перехватывающие парковки на 11679 машиномест. 1228 из низ оборудованы для инвалидов.

"Перехватывающие парковки имеют узкую специализацию: они предназначены для дневного хранения машин тех граждан, которые приехали в город на личных автомобилях и желают продолжить поездку на метро и других видах общественного транспорта. Город пользуется этими парковками не как инструментом для пополнения городской казны, а, прежде всего, чтобы создать комфортные условия для мультимодального передвижения по столице", - сказал Щитов, добавив, что будущее в мегаполисах принадлежит именно комбинированному перемещению.

Депутат отметил, что стоимость паркинга в Москве относительно невелика. Например, на перехватывающих парковках действуют льготы. Так, с 5:30 до 2 часов ночи стоянка бесплатна при совершении не менее двух поездок на метро.

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