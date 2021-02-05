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Шойгу сообщил о дополнительных закупках гиперзвукового оружия

12:31
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Решение принято на основании расчетов Генштаба

Минобороны совместно с Минпромторгом организовало работу по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности. Вопрос обсуждался на совещании в военном ведомстве, его провел министр обороны России Сергей Шойгу.
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"Сегодня обсудим предложения по источникам финансирования, а также состояние производственных мощностей промышленности для выполнения поставленной задачи", - заявил Шойгу.

Глава Минобороны напомнил участникам совещания, что вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и оснащения им вооруженных сил находится на особом контроле у президента России. Владимир Путин ожидает подробного доклада о выполненной работе в апреле, передает ТАСС.

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