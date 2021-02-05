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Лавров назвал санкции "методом из колониального прошлого"

14:38
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Глава МИД России провел встречу с Жозепом Боррелем

России и Евросоюзу стоит договориться о невмешательстве в дела суверенных государств на постсоветском пространстве. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
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При этом глава российской дипломатии отметил - Москва и Брюссель понимают важность развития сотрудничества. У сторон есть наработки по взаимодействию в борьбе с терроризмом и наркоугрозой. Будет расширена совместная работа в сфере здравоохранения и образования.

И Лавров, и Боррель подтвердили заинтересованность в расширении каналов для диалога, при этом глава российского ведомства напомнил, что именно дипломатия должна оставаться ключевым инструментом.

"Надо решать любые проблемы через диалог. А силовое давление, ультиматумы, санкции, наказания всех, кто хочет развивать нормальные отношения - это все методы из колониального прошлого. К сожалению, Евросоюз все больше сам начинает прибегать к этим инструментам, которые являются фирменным изобретением Штатов", - отметил Лавров.

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