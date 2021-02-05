Ветеран потребовал от Навального публичных извинений за клевету

Навальный своей вины не признает

В Бабушкинском суде Москвы в пятницу проходит заседание по еще одному делу Алексея Навального. Его обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Блогер записал его в предателей Родины. Фронтовик Игнат Артёменко, принимая участие в процессе по видеосвязи, почувствовал себя плохо и потребовал извинений.

Небольшое количество полиции. Журналисты. И почти никого из сторонников опального блогера. Поддержать его и, вероятно, оказать давление на суд прибыли лишь французские и британские дипломаты. Их машины с красными спецномерами въезжают на закрытую территорию, демонстративно паркуясь перед телекамерами.

Заседание начинается ровно в 10 утра. Однако к этому моменту понятно, что двух адвокатов Алексея Навального до сих пор нет в зале. Они опаздывают. Блогер сначала просит суд подождать. А затем и вовсе сделать перерыв, потому как он якобы не знаком с обстоятельствами дела и должен их внимательно изучить. И в данном вопросе суд решает пойти обвиняемому навстречу.

- Сколько требуется вам времени?

- Большое дело?

- Пять томов.

- Ну, час тогда.

- Сейчас 11:30.

- В судебном заседании объявлен перерыв.

На самом деле, времени на то, чтобы изучить суть претензий, которые к Навальному предъявляет ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, у блогера было достаточно. Потому как эта история началась еще летом. Тогда в интернете разместили ролик, где люди, среди которых был и пожилой фронтовик, призывали голосовать за поправки в Конституцию. А Навальный, как известно, был против, оставив под этой видеозаписью вот такой комментарий: "О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуёв выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели".

То, что Игната Артеменко оскорбили, назвав предателем, родственники скрывали от фронтовика почти неделю. А после того, как он узнал, дедушка слег с подозрением на сердечный приступ. Но, к счастью, все обошлось. Однако родственники решили дело так не оставлять и подали на Навального в суд, обвинив в клевете. В ходе проведенного расследования было установлено, что высказывания блогера действительно были заведомо ложными. А также порочили честь и достоинство героя войны. На чем теперь и настаивает обвинение.

Защита блогера с этим категорически не согласна. Она традиционно называет процесс политическим. А также заявляет о том, что проведенная ей экспертиза доказывает то, что Навальный не виновен: "Защита категорически не согласна с вышеприведенными утверждениями следствия, поскольку в приведенных следствием сообщениях высказаны оценочные суждения, на что указывает их содержание и форма высказываний".

Так это или нет, в итоге и должен определить суд. Но с уверенностью можно сказать одно. Это отнюдь не первая подобная выходка. Такие вещи происходят всё чаще, и уже очевидно, что это не случайность, а последовательная кампания по дискредитации и глумлению над исторической памятью. Сам Навальный в июне 2020, например, назвал празднование Дня Победы "бредом", а военный Парад - "несусветной глупостью." В том же году несколько сторонников опального блогера выложили на сайт "Бессмертного полка" фотографии фашистов - Гитлера и Мюллера, а также предателя генерала Власова.

По этим фактам возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма. Все фигуранты раскаялись в содеянном и попросили прощения. Некоторым вынесли приговор - 200 часов обязательных работ. Теперь же очередного вердикта суда ждет и их лидер, который, кстати, на заре своей карьеры не пропускал ни одного марша националистов. Так что удивляться такому отношению к ветеранам, победившим фашизм, со стороны Навального явно не стоит. Тем временем Игнат Артеменко уже потребовал от него публичных извинений.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр", Москва.

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