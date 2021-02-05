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Главы МЧС России и Азербайджана обсудили гуманитарное сотрудничество в Карабахе

14:47
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Взаимодействие между ведомствами установлено

Вопросы гуманитарного сотрудничества в Нагорном Карабахе обсудили главы МЧС России и Азербайджана во время рабочей встречи в Москве.
Российские военные показали процесс разминирования Нагорного Карабаха

По видеосвязи к ним также присоединились руководители сводных группировок спасателей двух стран. Сейчас работу по разминированию в республике ведут 23 российских специалиста, задействовано 6 единиц техники. Спасатели обнаружили и обезвредили уже более 500 взрывоопасных предметов. Помимо этого, идёт обучение азербайджанских коллег, передает "ТВ Центр".

"Работа у нас налажена, взаимодействие установлено. У нас, мне кажется, всё получается. Специалисты нашей сводной группировки МЧС, работа которых находится в рамках соглашений между нашими правительствами, выполняют работы по гуманитарному разминированию, помимо всего прочего, мы готовим специалистов Азербайджана по работе по разминированию", - сообщил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

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