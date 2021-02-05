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Раскрыто убийство женщины на Профсоюзной улице в Москве

15:08
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Подозреваемые задержаны

В Москве задержаны пять человек, которые подозреваются в организации убийства женщины на Профсоюзной улице в конце прошлого года. Изначально предполагали, что с 30-летней Натальей Прониной расправился близкий друг, но оказалось, что речь идёт про заказное преступление. Киллера наняла соперница.
Убийство женщины на Профсоюзной улице попало на видео

Полтора месяца они скрывались от полиции, и, возможно, даже поверили в безнаказанность. Но хладнокровное убийство удалось раскрыть благодаря работе криминалистов. После нападения на девушку киллер избавился от пистолета, однако в спешке или панике оставил на нем следы. По ним и удалось вычислить личность предполагаемого убийцы, а также нескольких его подельников. Обыски только укрепили подозрения – в квартирах фигурантов дела найдены оружие и боеприпасы.

Убийство произошло вечером 23 декабря. В тот день Наталья Пронина возвращалась домой в компании двух подруг. Во дворе дома на Профсоюзной улице, пока девушка набирала код домофона, сзади подошел неизвестный в капюшоне и маске, дважды выстрелил в голову. До этого мужчина, по всей видимости – караулил жертву, сидя в машине. Затем убийца сбежал. Приехавшие медики попытались реанимировать пострадавшую. Но через несколько часов, не приходя в сознание, она скончалась.

Известно, что 30-летняя Наталья профессионально занималась танцами, была кандидатом в мастера спорта, выигрывала всероссийские соревнования. Преподавала танцы. Ставила номера для телешоу и уличных флешмобов. Работала, в том числе, со звездами шоу-бизнеса.

С первых дней трагическая история обрастала запутанными деталями и версиями. Впрочем, их объединял мотив несчастной любви и ревности – у девушки было много поклонников. Сначала бульварная пресса поспешила приписать убийство 33-летнему знакомому Натальи Александру из Крыма, который приезжал к ней несколько раз в месяц. Якобы его по фигуре на кадрах с камеры наблюдения опознала одна из подруг-свидетельниц. Однако выяснилось, у мужчины есть алиби. В момент нападения он находился в Ялте.

Затем подозрение пало на гастарбайтера по имени Джамшут, который оказывал Наталье знаки внимания, но взаимности не добился. Наконец, появилась новая версия - убийство могла заказать соперница девушки, которая приревновала танцовщицу к крупному бизнесмену. Для физического устранения конкурентки наняла организатора и исполнителей за 200 тысяч рублей. Сейчас дело возбуждено по двум статьям – это убийство по найму, а также незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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