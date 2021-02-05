Раскрыто убийство женщины на Профсоюзной улице в Москве

Подозреваемые задержаны

В Москве задержаны пять человек, которые подозреваются в организации убийства женщины на Профсоюзной улице в конце прошлого года. Изначально предполагали, что с 30-летней Натальей Прониной расправился близкий друг, но оказалось, что речь идёт про заказное преступление. Киллера наняла соперница.

Полтора месяца они скрывались от полиции, и, возможно, даже поверили в безнаказанность. Но хладнокровное убийство удалось раскрыть благодаря работе криминалистов. После нападения на девушку киллер избавился от пистолета, однако в спешке или панике оставил на нем следы. По ним и удалось вычислить личность предполагаемого убийцы, а также нескольких его подельников. Обыски только укрепили подозрения – в квартирах фигурантов дела найдены оружие и боеприпасы.

Убийство произошло вечером 23 декабря. В тот день Наталья Пронина возвращалась домой в компании двух подруг. Во дворе дома на Профсоюзной улице, пока девушка набирала код домофона, сзади подошел неизвестный в капюшоне и маске, дважды выстрелил в голову. До этого мужчина, по всей видимости – караулил жертву, сидя в машине. Затем убийца сбежал. Приехавшие медики попытались реанимировать пострадавшую. Но через несколько часов, не приходя в сознание, она скончалась.

Известно, что 30-летняя Наталья профессионально занималась танцами, была кандидатом в мастера спорта, выигрывала всероссийские соревнования. Преподавала танцы. Ставила номера для телешоу и уличных флешмобов. Работала, в том числе, со звездами шоу-бизнеса.

С первых дней трагическая история обрастала запутанными деталями и версиями. Впрочем, их объединял мотив несчастной любви и ревности – у девушки было много поклонников. Сначала бульварная пресса поспешила приписать убийство 33-летнему знакомому Натальи Александру из Крыма, который приезжал к ней несколько раз в месяц. Якобы его по фигуре на кадрах с камеры наблюдения опознала одна из подруг-свидетельниц. Однако выяснилось, у мужчины есть алиби. В момент нападения он находился в Ялте.

Затем подозрение пало на гастарбайтера по имени Джамшут, который оказывал Наталье знаки внимания, но взаимности не добился. Наконец, появилась новая версия - убийство могла заказать соперница девушки, которая приревновала танцовщицу к крупному бизнесмену. Для физического устранения конкурентки наняла организатора и исполнителей за 200 тысяч рублей. Сейчас дело возбуждено по двум статьям – это убийство по найму, а также незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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