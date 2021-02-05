В "Домодедово" под капотом автомобиля нашли енота (видео)

Чем всё закончилось и где сейчас дикий зверь?

Енота-полоскуна нашли под капотом каршеринговой машины в аэропорту "Домодедово". А дальше началась настоящая спасательная операция. Почти сутки его уговаривали, пытались соблазнить лакомством, подключили психологов и даже собрата - ещё одного енота. Но упрямый пассажир стойко держал оборону. Пришлось идти на радикальные меры.

То, что в клетке не домашний пёсик, а самый настоящий дикий зверь, понятно сразу. Своенравный характер показывает всем собравшимся. Выполнять команды человека, пусть даже в награду обещают вкусные лакомства, не торопится. К новоселью относится весьма скептически. Покидать нагретую переноску не помогают ни уговоры, ни подбадривающие слова. Эта небольшая коробка - своеобразный островок безопасности после пережитых многочасовых мучений. На контакт со своими спасителями енот идёт весьма осторожно.

Внимательным взглядом окидывает ветврача и осторожно осматривается по сторонам. В руки не идёт - моментально шипит, если чувствует незначительное человеческое прикосновение. То, что самое страшное для этого отважного зверька уже позади, явно не понимает. Как и то, насколько масштабной стала операция его спасения.

Видеоролик, который моментально стал вирусным и разлетелся по социальным сетям. В конце рабочей смены механик компании каршеринга, как обычно, проверял состояние автомобиля. Внутри заметил необычного пассажира. Тот прятался в капоте - видимо, решил погреться в морозную ночь и благополучно заснул. Покидать импровизированную нору отказывался. Настоящую спасательную операцию развернули оперативно.

"Вместе с компанией мы привлекли к работе двух профессиональных зоопсихологов, которые работали на протяжении 12 часов и всё-таки сумели освободить животное", - рассказал пресс-секретарь аэропорта "Домодедово" Александр Власов.

Чтобы аккуратно достать енота, всё же пришлось сделать ему седативный укол. Самостоятельно выходить не хотел ни в какую. Не послушал даже собственного сородича, которого ловцы привезли вместе с собой из Рязани.

В нашей полосе еноты в дикой среде не водятся. Скорее всего, этот стал очередной жертвой нерадивого хозяина, который просто хотел поиграться с живой игрушкой. Зверь спасён и совсем скоро переедет в новый дом. Жить он будет в офисе компании каршеринга.

Уже в ветклинике дикий зверь всё же смог полностью расслабиться - как только понял, что ему ничто не угрожает. Свернулся в углу калачиком в уголке, будто вспоминания всё что с ним произошло за последние сутки. История, достойная киношного сценария с хэппи-эндом в конце.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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