Почти 150 археологических находок передадут в московские музеи

Им несколько сотен лет

В музеи Москвы передадут почти 150 археологических находок - старинные украшения, каменные изразцы, керамику, элементы гардероба и даже оружие, передает "ТВ Центр".

Возраст предметов - 300-400 лет. Все они были найдены три года назад во время раскопок на территории Пушкинского музея. Чаще всего попадались серьги и нательные кресты. Но есть и более интересные находки - например, игрушка в виде всадника или изящные кувшины для парадной сервировки.

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