Выставка "поэта вещей" и нестереотипный Чацкий: афиша культурных событий Москвы

Где с пользой провести выходные в столице?

В эти выходные москвичи без культурной программы не останутся. Чацкий сломает стереотипы, старинные полотна зазвучат, а простые вещи расскажут о мироздании.

Они тоже часть Вселенной. И гигантский ключ. И консервная банка. И ложки, и вилки. И, кажется, до Андрея Гросицкого еще никто не обращал такого внимания на эти предметы. Неслучайно художника называют "поэтом вещей", передает "ТВ Центр".

"Гросицкий известен, прежде всего, своими натюрмортами или, даже лучше сказать, портретами старых, простых вещей", - рассказала сотрудник экскурсионного отдела ММОМА Ксения Земскова.

Он шестидесятник, нон-конформист, один из основателей отечественного поп-арта. На выставке в Музее современного искусства - более 120 его работ.

Встречу с художниками разных эпох предлагают и в Соборе Святых Петра и Павла. Проект "Звучащие полотна" - это живопись и музыка. Гении красок и звуков удивительно совпадают. Сегодня картины Рафаэля оживут под музыку Бетховена, Вивальди и Баха. А в субботу встретятся Моцарт и Тициан.

А московские парки на этой неделе возобновили занятия офлайн. Фехтование на световых мечах - в парке "Фили". На тренировках осваивают технику, приемы. Учатся контролировать психологическое состояние. Для фехтовальщиков это один из секретов успеха. А заниматься этим искусством могут все - и взрослые, и дети.

У четвероногих питомцев энергии, как известно, тоже не занимать. В парке "Северное Тушино" её стараются направить в полезное русло. На занятиях в клубе собаководов - причем совершенно бесплатно - помогают понять психологию животных, мотивы их поведения. И конечно, собаки всех пород осваивают здесь барьеры, трамплины, лестницы и горки.

"Карету мне, карету!" - потребует Чацкий. На этот раз в Российском молодежном театре. В пятницу здесь сыграют премьеру и обещают, что всем известный текст будет звучать абсолютно по-новому. Работать с хрестоматийным разобранным на цитаты текстом, правда, было нелегко. "Каждая роль как памятник!" - смеются в театре. Вот и ломали стереотипы.

Вечное путешествие. И Чацкий, неприкаянная душа, вновь отправится искать для оскорбленного чувства уголок. Где можно жить, не изменяя самому себе.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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