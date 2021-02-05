В 20 странах мира число заразившихся COVID-19 превысило миллион

Список пополнила Чехия

Число стран, в которых количество заболевших коронавирусной инфекцией превысило миллион человек, увеличилось до 20. К списку добавилась Чехия, а в ближайшее время его пополнят Нидерланды. В общей сложности на эти государства приходится около 80% от общего количества инфицированных, которое сейчас составляет 104,4 миллиона человек.

Отмечается, что в числе этих стран две, в которых количество заболевших COVID-19 более 10 миллионов человек, в 11 - свыше двух миллионов, в 14 - больше полутора миллионов.

Первое место в мире по числу инфицированных занимают США, где, по данным национальной статистики, за время пандемии зарегистрировано более 26,55 миллионов случаев заражения. Далее следуют Индия (10,79 миллионов), Бразилия (9,34 миллионов), Россия (3,91 миллиона) и Великобритания (3,87 миллиона). Замыкает первую десятку Германия, где с инфекцией столкнулись 2,25 миллиона жителей, на 20-й позиции Чехия, где заболевших уже более 1,01 миллиона человек.

Если составлять список "лидеров", исходя из соотношения общего числа граждан и количества заболевших, то первом месте будет именно Чехия, где на 100 тысяч жителей приходится 9,47 тысяч инфицированных. Следом идут США (8,17 тысяч) и группа европейских стран - Испания (6,23 тысяч), Великобритания (5,68 тысяч) и Франция (4,97 тысяч).

Что касается России, где на 100 тысяч жителей приходится 2,68 тысячи заболевших, то страна находится ближе к концу списка. Замыкают его такие густонаселенные страны, как Индия (0,77 тысяч) и Индонезия (0,4 тысячи).

Отмечается, что многие страны учитывают не только число заболевших коронавирусом, но и количество выздоровевших. Такое сравнение помогает установить число пациентов, которые продолжают лечение прямо сейчас, и тем самым более точно оценить текущую эпидемиологическую ситуацию.

Самое большое количество активных заболевших в США (9,78 миллионов человек), Франции (2,94 миллиона), Великобритании (1,95 миллиона), Бразилии (875,4 тысяч) и России. Меньше всего - в Перу (47,6 тысяч).

В Испании, к примеру, статистика не учитывает количество выздоровевших пациентов, но сейчас страна переживает уже третий всплеск заболеваемости и по темпам распространения инфекции опережает большинство других государств и уступает лишь США и Бразилии.

Многие страны для сдерживания распространения коронавирусной инфекции ввели ряд санитарно-карантинных мер, в том числе обязательное ношение защитных масок, ограничение международного пассажирского сообщения и перемещений граждан внутри страны. Часто принимаются решения об ограничении работы магазинов, кафе, парикмахерских и введении комендантского часа.

Самое большое число смертельных исходов зарегистрировано в США (450,8 тысяч), Бразилии (227,6 тысяч), Мексике (161,2 тысячи), Индии (154,7 тысяч) и Великобритании (109,5 тысяч).

Бельгия, где умерли 21,2 тысяч граждан, находится на 20-м месте в мире, однако у нее самый высокий показатель смертности в расчете на 100 тысяч жителей (182 умерших). В Великобритании он составляет 160, Чехии - 157, Италии - 148, США - 139. В Индонезии и Индии, где на 100 тысяч жителей приходится по 11 умерших, этот показатель один из самых низких в мире. В России он составляет около 50.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"