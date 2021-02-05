Песков: Анонсирование нелегитимных акций нарушает закон

В Кремле отреагировали на объявления о переносе несанкционированных митингов

Различные акции должны согласовываться с властями, для этого существует определенная процедура. Анонсирование нелегитимных митингов – это нарушение закона, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Не применительно к конкретно взятому заявлению, а в целом, наша позиция хорошо известна - анонсирование каких-либо противоправных действий, анонсирование нелегитимных акций само по себе уже не коррелируется с законом", - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля прокомментировал высказывания соратников блогера Алексея Навального, которые обсуждают в соцсетях перенос на весну очередных акций. Песков напомнил, что можно остаться в правовом поле, согласовав митинги в соответствии с определенными процедурами.

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