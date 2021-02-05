ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Скорая помощь получила 200 портативных УЗИ-аппаратов

13:14
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Они оснащены функцией дистанционной передачи данных

Скорая помощь в Москве получила 200 портативных УЗИ-аппаратов с функцией дистанционной передачи данных. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Instagram.

Теперь бригады скорой могут делать УЗИ прямо на вызове.

"Например, в случае неясной одышки или травме грудной клетки скорая может оперативно провести ультразвуковой осмотр, направить видео или фотоматериалы в единый цифровой архив и получить от коллег второе мнение. Это очень удобно", - подчеркнул Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
УЗИ
УЗИ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.