Собянин: Скорая помощь получила 200 портативных УЗИ-аппаратов

Они оснащены функцией дистанционной передачи данных

Скорая помощь в Москве получила 200 портативных УЗИ-аппаратов с функцией дистанционной передачи данных. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Instagram.

Теперь бригады скорой могут делать УЗИ прямо на вызове.

"Например, в случае неясной одышки или травме грудной клетки скорая может оперативно провести ультразвуковой осмотр, направить видео или фотоматериалы в единый цифровой архив и получить от коллег второе мнение. Это очень удобно", - подчеркнул Собянин.

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