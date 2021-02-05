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Гинцбург посоветовал снизить физнагрузки после вакцинации

13:58
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Занятия спортом могут сказаться на выработке антител

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что после вакцинации от коронавируса следует некоторое время избегать физических нагрузок.

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По его словам, перерыв в активной деятельности достаточно устроить на полтора-два дня. В это время следует менее усиленно заниматься теми видами спорта, которые требуют длительной выносливости, например, бегом на большие дистанции, плаванием, лыжным спортом и тому подобное.

"Надо снизить немного нагрузку — в полтора–два раза, не доводить себя до изнеможения", - заявил Гинцбург.

Он объяснил, что длительные занятия спортом усложняют синтез белка, в процессе которого в организме образуются антитела к коронавирусу. Кроме того, затраты энергии могут вызвать нехватку глюкозы и сахара, передает ТАСС.

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