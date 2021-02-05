Гинцбург посоветовал снизить физнагрузки после вакцинации

Занятия спортом могут сказаться на выработке антител

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что после вакцинации от коронавируса следует некоторое время избегать физических нагрузок.

По его словам, перерыв в активной деятельности достаточно устроить на полтора-два дня. В это время следует менее усиленно заниматься теми видами спорта, которые требуют длительной выносливости, например, бегом на большие дистанции, плаванием, лыжным спортом и тому подобное.

"Надо снизить немного нагрузку — в полтора–два раза, не доводить себя до изнеможения", - заявил Гинцбург.

Он объяснил, что длительные занятия спортом усложняют синтез белка, в процессе которого в организме образуются антитела к коронавирусу. Кроме того, затраты энергии могут вызвать нехватку глюкозы и сахара, передает ТАСС.

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