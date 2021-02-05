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СБУ объявила о разгроме пытавшейся возродить СССР организации

13:39
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Ее участники намеревались создать органы советской власти в Запорожье

Деятельность организации, агитировавшей за возрождение Советского Союза, пресекла Служба Безопасности Украины. Как утверждают в ведомстве, ее участники намеревались создать в Запорожье органы советской власти.
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"По замыслу заказчиков, фигуранты должны были агитировать население за возвращение в "правовое поле СССР". Затем они планировали сформировать органы советской госвласти через процедуру так называемого "народовластия", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В сообщении отмечается, что злоумышленники хотели провести "всесоюзные выборы" для создания альтернативных органов управления всех уровней. По данным спецслужбы, организатор украинского центра движения обратилась с официальным заявлением в государственные органы власти. Она требовала открыть в одном из поселков Запорожской области избирательный участок для проведения выборов и финансирования этого мероприятия из местного бюджета.

Гражданку Украины задержали, при обыске изъяты компьютерная техника, агитационные материалы и "документация, подтверждающая преступную деятельность". Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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