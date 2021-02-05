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Светлаков рассказал, как регулярно радует жену

14:32
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Артист не забывает о романтике

Шоумен Сергей Светлаков признался, что даже спустя 10 лет брака старается регулярно радовать жену цветами и не забывать о романтике. Таким образом артист старается показать любимой, что она сделала правильный выбор.

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"У нас всегда дома свежие цветы. Раз в неделю дарю цветы жене. Букеты сам собираю, и этот романтизм растянут на долгое время. Она видит букет и понимает, что находится в том месте и с тем самым человеком", - заявил Светлаков.

Он добавил, что однажды решил устроить супруге сюрприз и пригласил ее в путешествие, но не сказал куда. О пункте назначения жена шоумена узнала только на борту самолета.

Антонина Чеботарева стала второй супругой Светлакова, в браке у них родились двое детей. Первый брак шоумена продлился 15 лет, от этого союза у него родилась дочь.

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