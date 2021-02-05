Лукашенко потребовал взяться за молодежь, чтобы избежать "войнушки"

Президент Белоруссии опасается, что страна станет полем чужой битвы

Александр Лукашенко предупредил об опасности "внутреннего раздрая" и хаоса в стране. Президент Белоруссии опасается вмешательства внешних игроков: в этом случае, считает белорусский лидер, государство станет полем войны, на которой будут решаться чужие вопросы.

Лукашенко привел в пример ситуацию в Сирии и Ираке. По словам белорусского президента, в этих странах геополитические игроки продвигают свои интересы - "взрывы гремят, гибнут люди, а нефть качают".

"Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи, в противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Президент Белоруссии подчеркнул, что многое будет зависеть от преподавателей. Это не дело, когда они вместе со студентами выступают как какая-то отдельная сила по дезорганизации общества и уничтожению той системы, которая создавалась четверть века, заключил Лукашенко.

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